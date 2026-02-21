Napoli boom turismo | +106% dal 2019 15 milioni di visitatori

Napoli registra un aumento del 106% di visitatori rispetto al 2019, attirando 15 milioni di persone. Questa crescita è attribuibile alla riapertura dei siti storici e alle iniziative di promozione locale. La città si riempie di turisti che esplorano i monumenti e assaporano la cucina tradizionale. Le strade centrali si riempiono di visitatori, mentre i musei segnano un record di ingressi. La stagione primaverile conferma il suo ruolo di momento clou per il turismo cittadino.

Napoli Riconquistata: La Primavera Illumina un Turismo in Ascesa. Napoli si afferma sempre più come una destinazione di primo piano nel panorama del turismo europeo, in particolare per la stagione primaverile. Questa crescente popolarità non si basa su una bellezza convenzionale, ma su un’autenticità vibrante e un’intensità che la distinguono da altre città italiane più patinate. Un’analisi recente ha evidenziato come la città campana offra un’esperienza unica, lontana dalle immagini stereotipate e più vicina alla vita quotidiana e alla stratificazione storica che la caratterizzano. Questa ripresa è particolarmente significativa se si considera il peso del turismo internazionale, che rappresenta il 62% del totale, una percentuale superiore alla media nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Moldova: boom di turismo enogastronomico e medicale, +60% visitatori e 210 milioni di euro tra gennaio e settembre.La Moldova ha registrato un aumento del 60% dei visitatori tra gennaio e settembre, grazie all’incremento del turismo enogastronomico e medicale.

A Napoli 15 milioni di turisti nel 2025, il 106% in più rispetto al periodo pre-Covid: lo studioNapoli attira 15 milioni di visitatori nel 2025, più del doppio rispetto al periodo pre-Covid, a causa della crescita del turismo internazionale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.