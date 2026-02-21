Nantes-Le Havre domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Nantes ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro Le Havre, in programma domenica alle 17:15. La sfida, valida per il ventitreesimo turno di Ligue 1, si concentra sulla lotta per la salvezza. Entrambe le squadre puntano a ottenere punti importanti, con i rispettivi allenatori che hanno scelto le proprie scelte di formazione. I convocati sono stati diffusi pochi minuti prima del calcio d’inizio, che promette un confronto acceso.
Ventitreesimo turno di Ligue1 che vede nel suo programma domenicale la sfida salvezza tra il Nantes di Kantari e il Le Havre di Digard. Canarini sempre più a fondo dopo il KO di Monaco e la contemporanea vittoria dell’Auxerre nello scontro diretto: i diplomats sono adesso a +3 e in serie positiva mentre non si vede in casa bretone la luce in fondo al tunnel. Il Ciel et. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Nantes-Le Havre (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Nantes e Le Havre si gioca domenica 22 febbraio alle 17:15, con entrambe le squadre in lotta per evitare la retrocessione.
