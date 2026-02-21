Nantes-Le Havre domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Il match tra Nantes e Le Havre si gioca domenica 22 febbraio alle 17:15, con entrambe le squadre in lotta per evitare la retrocessione. La sfida si presenta decisiva per il campionato, considerando i punti in palio e le tensioni tra le due formazioni. Kantari e Digard cercano di migliorare la loro posizione in classifica, sperando in una vittoria fondamentale. La partita si annuncia intensa e ricca di emozioni sul campo dello Stade de la Beaujoire.

Ventitreesimo turno di Ligue1 che vede nel suo programma domenicale la sfida salvezza tra il Nantes di Kantari e il Le Havre di Digard. Canarini sempre più a fondo dopo il KO di Monaco e la contemporanea vittoria dell'Auxerre nello scontro diretto: i diplomats sono adesso a +3 e in serie positiva mentre non si vede in casa bretone la luce in fondo al tunnel. Il Ciel et.