Nadalini | Far parte di questa squadra motivo di orgoglio Spechenhauser | Sighel? Il valore di quello che è non cambia

Nadalini ha dichiarato che entrare a far parte di questa squadra rappresenta un motivo di grande soddisfazione, mentre Spechenhauser ha affermato che il valore di Sighel rimane invariato. La squadra italiana di short track ha conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta maschile, regalando una vittoria importante. La medaglia rappresenta un risultato significativo per gli atleti, che si sono impegnati duramente durante la competizione. La gara si è svolta senza intoppi, portando entusiasmo tra i tifosi italiani.

Una medaglia di bronzo preziosissima, quella che l’Italia va a prendersi nello short track con la staffetta maschile. E lo è soprattutto per come arriva il colpo di mano di Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. Una gara pazza, con tantissimi colpi di scena e chiusa fortunatamente, in chiave azzurra, con il podio. Così Andrea Cassinelli alla Rai: “ Per me è stata la mia ultima gara, poi mai dire mai. Non potrei essere più felice “. E al ministro Andrea Abodi, collegato a Notti Olimpiche, circa la prospettiva dell’impianto per il ghiaccio a Milano: “ Penso che sia importantissimo soprattutto per il movimento dello short track.🔗 Leggi su Oasport.it

Short track, le batterie di Sighel, Spechenhauser e Nadalini nei 1000 metriDomani il ghiaccio del Forum di Assago ospiterà di nuovo le batterie di Sighel, Spechenhauser e Nadalini nei 1000 metri.

