Muggia albero crolla | camioncino danneggiato traffico in tilt

Un albero di circa dodici metri è crollato sulla strada del Monte d'Oro a Muggia, danneggiando un camioncino e bloccando il traffico. Il cedimento si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio 2026, probabilmente a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. La caduta ha causato disagi ai mezzi in transito, costringendo a deviazioni e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire la situazione.

Muggia, albero crolla sulla strada: un camioncino danneggiato e traffico in tilt. Un albero di circa dodici metri è crollato nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio 2026 lungo la strada del Monte d’Oro a Muggia, in Italia. L’evento ha danneggiato un camioncino, sebbene senza causare feriti, e ha temporaneamente interrotto la circolazione veicolare. L’intervento dei vigili del fuoco, supportati da un’autogru proveniente da Trieste, è stato fondamentale per la rimozione del tronco e la messa in sicurezza dell’area. Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando le squadre dei vigili del fuoco di Muggia sono state informate del crollo.🔗 Leggi su Ameve.eu

