Mozione sui medicinali israeliani dopo il Niet di Farmacom scoppia il caso politico

A Monza, una mozione sui medicinali israeliani ha suscitato tensioni dopo il rifiuto di Farmacom di approvarla. La decisione del Consiglio comunale di approvare la proposta con ampia maggioranza ha incontrato il veto della società farmaceutica, alimentando un dibattito sulla validità delle decisioni politiche. Il caso ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei rappresentanti locali, che si chiedono quale peso abbia davvero un voto in aula di fronte alle scelte di aziende private. La questione rimane aperta tra le mura del municipio.

Monza, 21 febbraio 2026 – Una mozione approvata a maggioranza in Consiglio comunale, un «no» deciso da parte di Farmacom e, sullo sfondo, una domanda che continua a rimbalzare nei corridoi del municipio: che peso ha, oggi, un atto politico votato dall'aula? È il nodo istituzionale sollevato dal consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, che nella scorsa seduta ha chiesto chiarimenti sul corto circuito apertosi nelle ultime settimane. Da una parte, la proposta avanzata da LabMonza di interrompere la fornitura di farmaci prodotti da aziende israeliane, non in quanto tali, ma per i loro legami con un sistema economico ritenuto corresponsabile delle violenze nei confronti del popolo palestinese.