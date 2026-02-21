Morto il piccolo Domenico sciacalli in azione | così fanno soldi sulla sua memoria

Come la notizia della morte del piccolo Domenico ha cominciato a diffondersi sui social hanno cominciato a circolare richieste di denaro per sostenere la famiglia del bambino o raccogliere fondi per il funerale. In poche parole, gli sciacalli non hanno perso tempo, decidendo di sfruttare la tragedia di questo bambino per raggirare le ignare vittime di buon cuore e racimolare denaro. A dare l'allarme è la stessa famiglia di Domenico, che non ha nulla a che fare con queste ignobili truffe. Francesco Petruzzi, l'avvocato che tutela la famiglia del bambino, ha parlato molto chiaramente. "Hanno usato le foto di Domenico, allegando un iban e chiedendo soldi, ma sono tentativi di truffe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

