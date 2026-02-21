Morto il piccolo Domenico | l' annuncio dall' ospedale
Il piccolo Domenico, di appena 2 anni, è morto dopo aver subito un trapianto di cuore il 23 dicembre. La causa della morte è stata una grave complicanza post-operatoria. I medici avevano tentato di salvarlo con cure intensive, ma il suo corpo non ha risposto alle terapie. La famiglia era in attesa di miglioramenti, sperando in una ripresa. La notizia ha suscitato grande dolore tra i parenti e il personale sanitario.
Non ce l'ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni che era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre scorso con un cuore danneggiato. La nota dell'Ospedale Monaldi, dove era ricoverato, toglie qualsiasi speranza: “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Napolitoday.it
