Morto il piccolo Domenico dopo il trapianto di cuore Regione Campania | Vicini ai genitori con commozione

Trapianto al Monaldi, tragedia per un bimbo di due anni: inchiesta sulla sicurezza nella conservazione e trasporto degli organi NAPOLI — Domenico aveva poco più di due anni. È morto dopo settimane di ricovero nel reparto dell’ospedale Monaldi. Il bambino aveva passato mesi ad aspettare un cuore compatibile - l’unica speranza, per lui, di restare vivo. Quel cuore arriva dal Nord, portato a Napoli pochi giorni prima di Natale del 2025. Il 23 dicembre i medici operano. Nessuna retorica: questa è la storia di un trapianto che invece di dare una vita, ne ha visto spegnere una. L’opinione pubblica adesso si agita, ma la domanda era lì anche prima: quanto è sicuro il sistema dei trapianti? Quanto siamo certi che la conservazione e il trasporto degli organi rispettino i protocolli che promettono ai pazienti – ai bambini – una possibilità concreta? Domenico era seguito all’Azienda Ospedaliera dei Colli, per una cardiopatia congenita che non perdona.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

Cuore bruciato, il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapianto

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

Dal trapianto alle indagini sul cuore 'bruciato', la storia del piccolo Domenico morto a 2 anni

