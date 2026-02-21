morto domenico i social chiedono giustizia e raccontano il sentiment del paese

Le piattaforme social sono state invase da commenti e messaggi di solidarietà dopo la morte di Domenico, un bambino di cui si discute molto in queste settimane. Gli utenti condividono foto, opinioni e richieste di chiarezza, creando un vivace dibattito pubblico. La vicenda ha acceso le discussioni sul ruolo dei social come banco di prova per il senso di giustizia collettiva. La rete continua a essere il principale canale di informazione e confronto sul caso.

In queste settimane il calvario del piccolo Domenico ha commosso l’Italia intera, che ha seguito l’evoluzione della situazione in primis leggendo e commentando online e sui social media i vari aggiornamenti. Un thread fatto di speranza e di solidarietà che è cresciuto con il passare dei giorni e segnato da una profonda emotività e partecipazione. Così, quando poche ore fa l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che riunisce gli ospedali Monaldi e Cotugno di Napoli, ne ha annunciato la morte con il post pubblicato sulla pagina Facebook alle 9.36, è stato subito un profluvio di reazioni e di commenti. “Con profondo dolore – si legge nella foto – si comunica che il piccolo paziente sottoposto a trapianto lo scorso 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

