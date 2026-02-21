Morto Domenico avvisi di garanzia per i medici La famiglia | Il cardiochirurgo non si è fatto vedere
Domenico è deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici. La famiglia denuncia che il cardiochirurgo non si è mai presentato per parlare con loro, aumentando il senso di incertezza. Le autorità hanno notificato gli avvisi di garanzia ai sanitari coinvolti, mentre le indagini continuano a chiarire le responsabilità. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.
La Procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia ai sei sanitari dell'ospedale Monaldi indagati in relazione al trapianto di cuore fallito dello scorso 23 dicembre, costato la vita al piccolo Domenico. Gli avvisi contengono ancora la vecchia ipotesi di reato (lesioni colpose gravi) ma questa verrà aggiornata con la comunicazione dell'esame autoptico e i medici dovranno rispondere di omicidio colposo. Secondo quanto confermato, gli investigatori hanno disposto il sequestro della salma del piccolo Domenico. Al termine dell'autopsia è previsto il sequestro del muscolo cardiaco in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: “Fatto il possibile”Un bambino di Napoli è deceduto dopo 59 giorni di ricovero, causato da complicazioni durante un trapianto di cuore.
Morte di Domenico, la famiglia contro il chirurgo: "Non si è nemmeno fatto vedere"Il decesso di Domenico deriva da un intervento chirurgico che la famiglia critica fortemente, accusando il medico di non aver mostrato alcuna presenza dopo l’operazione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, la mamma del bimbo trapiantato con il cuore bruciato: Per Domenico non ci sono più speranze, iniziamo la terapia del dolore; Cuore bruciato, gli atti passano da Bolzano a Napoli. Pronti altri avvisi di garanzia; L'ultimo saluto ad Angela Luce: voce e volto di Napoli; Burrata e stracciatella ritirate dal commercio per accertata presenza di Listeria: l'avviso del Ministero.
Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: Fatto il possibileLa Procura ha notificato 6 avvisi di garanzia a medici e paramedici coinvolti nel trapianto di cuore al piccolo Domenico, morto oggi, dopo 59 giorni ... fanpage.it
Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e sequestro cellulariLa procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia a ciascuno dei sei sanitari dell'ospedale Monaldi iscritti nei giorni scorsi nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sul trapian ... ansa.it
È morto il piccolo Domenico, il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato mdst.it/3OSZvK6 - facebook.com facebook
Domenico è morto, che malattia aveva Cos’è la cardiomiopatia dilatativa, il cuore che si allarga e si indebolisce x.com