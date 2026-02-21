Morto Domenico avvisi di garanzia per i medici La famiglia | Il cardiochirurgo non si è fatto vedere

Domenico è deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici. La famiglia denuncia che il cardiochirurgo non si è mai presentato per parlare con loro, aumentando il senso di incertezza. Le autorità hanno notificato gli avvisi di garanzia ai sanitari coinvolti, mentre le indagini continuano a chiarire le responsabilità. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

La Procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia ai sei sanitari dell'ospedale Monaldi indagati in relazione al trapianto di cuore fallito dello scorso 23 dicembre, costato la vita al piccolo Domenico. Gli avvisi contengono ancora la vecchia ipotesi di reato (lesioni colpose gravi) ma questa verrà aggiornata con la comunicazione dell'esame autoptico e i medici dovranno rispondere di omicidio colposo. Secondo quanto confermato, gli investigatori hanno disposto il sequestro della salma del piccolo Domenico. Al termine dell'autopsia è previsto il sequestro del muscolo cardiaco in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: “Fatto il possibile”Un bambino di Napoli è deceduto dopo 59 giorni di ricovero, causato da complicazioni durante un trapianto di cuore.

Morte di Domenico, la famiglia contro il chirurgo: "Non si è nemmeno fatto vedere"Il decesso di Domenico deriva da un intervento chirurgico che la famiglia critica fortemente, accusando il medico di non aver mostrato alcuna presenza dopo l’operazione.

