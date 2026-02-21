Morto Domenico avvisi di garanzia per i medici I legali della famiglia | Si indaghi per omicidio volontario

Domenico è morto a causa di un trapianto di cuore andato storto, che ha portato alla sua scomparsa lo scorso 23 dicembre. La Procura di Napoli ha avviato un’indagine e ha notificato avvisi di garanzia a sei medici dell’ospedale Monaldi. La famiglia del bambino chiede che venga fatta chiarezza sui fatti e che si indaghi per omicidio volontario. Le autorità ora esaminano i dettagli del caso e le responsabilità coinvolte.

La Procura di Napoli ha notificato un avviso di garanzia ai sei sanitari dell'ospedale Monaldi indagati in relazione al trapianto di cuore fallito dello scorso 23 dicembre, costato la vita al piccolo Domenico. Gli avvisi contengono ancora la vecchia ipotesi di reato (lesioni colpose gravi) ma questa verrà aggiornata con la comunicazione dell'esame autoptico e i medici dovranno rispondere di omicidio colposo. Ma per il legale della famiglia non basta: "A parere di questa difesa si spera che una volta concluse le indagini si proceda per omicidio volontario, non per omicidio colposo, perché dall'esame della cartella clinica ci sono tutti i presupposti che fanno che sì che si configuri il dolo eventuale", ha detto a 4 di Sera Weekend l'avvocato Francesco Petruzzi, "È plausibilissimo il confugamento del dolo eventuale che comporta l'omicidio volontario, non l'omicidio colposo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Morto Domenico, avvisi di garanzia per i medici. La famiglia: "Il cardiochirurgo non si è fatto vedere"Domenico è deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici.

Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: “Fatto il possibile”Un bambino di Napoli è deceduto dopo 59 giorni di ricovero, causato da complicazioni durante un trapianto di cuore.

