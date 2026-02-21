Morti sul lavoro a Campofelice di Roccella una stele per ricordare Mario Cirincione

A Campofelice di Roccella, si installerà oggi una stele per onorare Mario Cirincione, l’operaio deceduto il 21 febbraio 2024 durante una giornata di lavoro. La statua sarà posta vicino al luogo dell’incidente, come promemoria delle vite perse in incidenti sul lavoro. La comunità locale si radunerà per ricordare Mario e sensibilizzare sulla sicurezza nei cantieri. La stele rappresenta un gesto di memoria e di attenzione alle condizioni di chi lavora ogni giorno.

Sarà collocata oggi, a Campofelice di Roccella, una stele in ricordo di Mario Cirincione, l’operaio morto sul lavoro il 21 febbraio del 2024. Il 29 dicembre scorso, dopo che lo striscione con il volto di Cirincione e la scritta #bastamortisullavoro era stato strappato via dal muro esterno del cantiere dove perse la vita, la Fillea Cgil e i familiari avevano appeso nei pressi un nuovo striscione provvisorio. “Oggi - dice il segretario generale Piero Ceraulo - saremo lì assieme all’associazione dei familiari delle vittime e ai familiari di Mario Cirincione per dare forza e voce alla famiglia, che continua a vivere il dramma del proprio caro che ha perso la vita lavorando e al quale ancora oggi, a distanza di due anni, non è stata riconosciuta giustizia".🔗 Leggi su Palermotoday.it

