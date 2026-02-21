Morti solitarie in Borgo Teresiano Servola e in via Grego | in due giorni trovati tre cadaveri

Tre persone sono state trovate morte in appartamenti di Borgo Teresiano, Servola e via Grego, tutte in circostanze diverse. Le cause sembrano essere naturali, ma i corpi sono stati rinvenuti da vicini o familiari. Le autorità indagano sulle circostanze di ogni caso, mentre i residenti si chiedono cosa abbia portato a queste morti improvvise. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nelle ultime 48 ore a Trieste sono stati rinvenuti tre cadaveri in altrettanti appartamenti tra il centro storico e la periferia. Sono gli ennesimi episodi di cronaca Tre persone negli ultimi due giorni sono state trovate morte negli appartamenti dove risiedevano. Si tratta di decessi solitari, avvenuti per ragioni diverse e senza l'azione di terzi. Due i poco più che quarantenni, mentre il terzo uomo rinvenuto cadavere nell'abitazione aveva circa 60 anni. I primi due decessi sono stati registrati dai sanitari del 118 nella giornata del 20 febbraio, rispettivamente nel rione di Servola e in via della Zonta, in pieno Borgo Teresiano; la terza morte è stata registrata oggi 21 febbraio in via Grego, nel rione di Borgo San Sergio e più precisamente all'interno del comprensorio conosciuto come “case dei puffi”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ascoli Piceno, due senza fissa dimora trovati morti in tenda a Borgo Solestà: ipotesi esalazioni di una stufettaA Borgo Solestà, ad Ascoli Piceno, due senzatetto sono stati trovati senza vita all’interno di una tenda, probabilmente per inalazione di fumi di una stufetta.

Non rispondono da giorni: due anziani trovati morti sul pavimento di casaDue anziani ultranovantenni sono stati rinvenuti senza vita nel loro domicilio di via Cimoliana a Pordenone, venerdì 16 gennaio.

