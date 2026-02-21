Morte bambino trapiantato legale famiglia | Mamma gli è stata vicino fino all' ultimo

La morte di un bambino dopo un trapianto si è verificata questa mattina, causando dolore alla famiglia. La madre ha ricevuto una telefonata dall’ospedale alle prime luci dell’alba, segnando un momento drammatico. La donna ha passato le ultime ore accanto al figlio, che aveva affrontato un delicato intervento. La famiglia ha deciso di affidarsi alle cure dei medici fino all’ultimo respiro, mentre l’ospedale conferma le condizioni critiche del piccolo.

“Stamattina verso le 5 mi ha chiamato la mamma del piccolo. Mi ha detto che l’avevano chiamata dall’ospedale, la situazione stava peggiorando e siamo corsi qua”. Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, ha ripercorso gli ultimi istanti di vita del bambino di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, morto sabato mattina a poco meno di un mese dal trapianto e cui era stato sottoposto con un cuore danneggiato. “La mamma gli è stata vicino fino all’ultimo”, ha spiegato l’avvocato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bambino trapiantato, legale famiglia: "Ci segnalano pagine dove chiedono soldi per Domenico"Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, ha denunciato che circolano pagine online che chiedono soldi per il bambino morto sabato all’ospedale di Napoli, dopo un trapianto.

