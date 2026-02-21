Morte all’incrocio a giudizio autista Tper

Un incidente mortale si è verificato il 2 febbraio scorso sulla via Emilia a San Lazzaro, dove un'auto si è scontrata con un altro veicolo all’incrocio. L’autista della Tper, coinvolto nel sinistro, dovrà rispondere delle sue azioni davanti al giudice. La strada era illuminata da semafori lampeggianti, ma il veicolo ha attraversato l’incrocio, causando la tragica morte di una persona. La vicenda resta sotto i riflettori della procura.

Quella tragica notte del 2 febbraio dello scorso anno, i semafori erano lampeggianti sulla via Emilia a San Lazzaro. E Brayan Wilxander Mini (nella foto), 22 anni, in sella al suo scooter si era schianato contro un bus Tper. Sbalzato dalla sella, Brayan era finito sull’asfalto. Un impatto violentissimo, che non gli aveva lasciato scampo. Il ventiduenne era morto in ambulanza, prima di arrivare in ospedale. A poco più di un anno da quella notte di dolore, ieri mattina l’autista cinquantaduenne che si trovava alla guida del bus è stato rinviato a giudizio dal gup Alberto Ziroldi. Difeso dall’avvocato Pietro Giampaolo, che ne aveva chiesto il proscioglimento, il conducente Tper quella notte si era fermato e, malgrado lo choc, aveva subito allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

