morta in pronto soccorso aveva segni di torture dietro al collo e sui piedi

Una donna è morta in pronto soccorso a Prato, dopo aver subito violenze evidenti sul suo corpo. Sul suo collo si sono trovate profonde escoriazioni con sangue vivo, mentre il volto mostrava ecchimosi evidenti. Anche le dita dei piedi erano segnate da piccole ferite e tracce di sangue. La donna è arrivata in condizioni gravissime, con segni di tortura visibili. Sul suo corpo sono state trovate tracce di violenza che hanno allarmato i medici.

Prato, 21 febbraio 2026 – Ha addosso i segni di una violenza. Una escoriazione profonda con del sangue vivo dietro al collo, ecchimosi evidenti sul volto (soprattutto una su uno zigomo) e segni di sangue, come se fossero puntini, su quasi tutte le dita dei piedi. Sarà solo l’autopsia, che si svolgerà questa mattina a Pistoia, a chiarire come è morta la donna cinese di 39 anni che nella notte fra martedì e mercoledì è stata portata al pronto soccorso da tre connazionali che poi si sono allontanati senza lasciare le proprie generalità o informarsi se la donna avesse ripreso conoscenza oppure no. Purtroppo per la trentanovenne non c’è stato nulla da fare: quando è arrivata al pronto soccorso era già in arresto cardio circolatorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

Donna trovata morta in un cortile a Milano: indagini per omicidio, la vittima aveva lividi e segni sul colloUna donna è stata trovata morta nel cortile di un edificio in via privata Paruta, a Milano, lunedì 29 dicembre.

Eleonora morta dopo 7 ore in pronto soccorso a Bari: “Aveva dolori al torace ma per i medici era gastrite”Eleonora Dragone, 39 anni, è deceduta dopo aver trascorso sette ore in pronto soccorso a Bari, dove i medici avevano diagnosticato una semplice gastrite nonostante i persistenti dolori al torace e i ripetuti vomiti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.