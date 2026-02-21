mornati forti non per caso sport a scuola e impianti per restare al top

Mornati sottolinea come la forza della squadra sia il risultato di un intenso impegno sportivo scolastico e di strutture adeguate. Con la fine di Milano-Cortina, il Coni analizza i successi passati e le sfide future. La discussione si concentra sulla necessità di investire ancora in impianti e programmi per mantenere le prestazioni ai livelli più alti. La volontà di migliorare le risorse è al centro delle prossime strategie sportive nazionali.

Mentre Milano-Cortina si avvia verso la conclusione, in casa Coni è tempo di riflessioni e bilanci MILANO - Un'Olimpiade da record figlia di un lavoro che parte da lontano, ma per restare al top in futuro serve anche altro. Milano-Cortina si avvia verso la conclusione ed è già tempo di primi bilanci e riflessioni. "Siamo andati a medaglia in 10 discipline su 16, 94 finalisti complessivi. Dietro questi numeri c'è il lavoro delle Federazioni, del Comitato olimpico, degli atleti - sottolinea in conferenza stampa da Casa Italia a Livigno il segretario generale del Coni e capo missione ai Giochi, Carlo Mornati - Dopo Parigi ho commissionato al Censis uno studio sul vero valore sociale di questi numeri e sono venuti fuori dei dati eccezionali: per l'89% degli italiani fra i 15 e gli 85-90 anni è importantissimo vincere delle medaglie perchè da prestigio al Paese, dà aggregazione, e per l'87% le medaglie sono importanti perchè inducono a fare sport. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, per restare al top serve la Champions”Il Napoli ha subito una brutta sconfitta in casa, trasformando il suo fortino in un luogo di delusione.

Leggi anche: Barbaro (Asi): "Lo sport deve crescere dal basso, tra scuola e impianti"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.