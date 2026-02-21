Montero risolve il contratto con la Juventus | pronta la panchina dell’Al?Ittifaq di Balotelli I dettagli
Paolo Montero lascia la Juventus dopo aver concordato la rescissione del contratto. La decisione deriva dalla volontà di cercare nuove sfide nel calcio, con l’offerta dell’Al Ittifaq di Balotelli che lo attira. Montero ha già parlato con i dirigenti sauditi e si prepara a trasferirsi nel loro campionato. La sua prossima avventura potrebbe iniziare già nelle prossime settimane, portando con sé una lunga carriera da ex difensore.
Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-2. nerazzurri avanti con Mkhitaryan e Akanji Napoli, nasce il merchandising 3. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Montero lascia la Juventus: accordo pronto con l'Al?Ittifaq di Balotelli
Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: c’è la firma con l’Al-Ittifaq! I dettagli del contrattoMario Balotelli torna in campo internazionale, firmando un contratto con l’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Montero, dopo Paolo anche Alfonso saluta la Juve: salta il rinnovo di contrattoL'esperienza di Alfonso Montero con la Juventus dovrebbe presto giungere al termine. Dopo la separazione con Paolo a novembre 2024, con un'avventura breve e poco entusiasmante alla guida della Next ... tuttosport.com
Paolo Montero risolve con la @juventusfc: lo attende l'Al-Ittifaq di Mario Balotelli x.com
Scuola di Botte. . Piazza Vittorio di sera è sempre un postov movimentato, violenza, paura, degrado e criminalità ma i residenti esasperati hanno chiesto aiuto alle istituzioni, saranno riusciti a risolvere qualcosa #roma #degrado #polizia - facebook.com facebook