Montegrotto | Viale Stazione Chiuso Indagini su Betonelle Anomale

A Montegrotto, il Viale Stazione rimane chiuso dopo aver rilevato anomalie nel manto stradale. Le autorità stanno indagando sulla causa di crepe e deformazioni sospette, che potrebbero derivare da lavori recenti o da un intervento doloso. La chiusura ha creato disagi ai residenti e ai pendolari, che devono ora cercare percorsi alternativi. Le verifiche sono in corso per capire cosa abbia provocato i danni e come intervenire.

Montegrotto Terme, Viale Stazione Chiuso: Tra Indagini e un Rilancio che Attende Risposte. Montegrotto Terme si confronta con un'emergenza viaria in viale Stazione, arteria cruciale della città, a seguito della scoperta di anomalie nella pavimentazione e del sospetto di un possibile atto doloso. La chiusura precauzionale, decisa dall'amministrazione comunale, mira a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni mentre si attendono esiti da una consulenza tecnica approfondita. L'episodio è scaturito dal danneggiamento di un veicolo, costretto a sostituire uno pneumatico a causa di una betonella sollevata. Viale Stazione, disposta la chiusura precauzionale: una nuova consulenza tecnica, poi l'intervento«Preferiamo prenderci il tempo necessario per fare le cose bene - spiega l'assessore all'urbanistica Luca Fanton - piuttosto che procedere con rattoppi che tra qualche settimana richiederebbero nuovi ...