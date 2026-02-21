Montegrotto | Viale Stazione Chiuso Indagini su Betonelle Anomale

Da ameve.eu 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montegrotto, il Viale Stazione rimane chiuso dopo aver rilevato anomalie nel manto stradale. Le autorità stanno indagando sulla causa di crepe e deformazioni sospette, che potrebbero derivare da lavori recenti o da un intervento doloso. La chiusura ha creato disagi ai residenti e ai pendolari, che devono ora cercare percorsi alternativi. Le verifiche sono in corso per capire cosa abbia provocato i danni e come intervenire.

Immagine generica

Montegrotto Terme, Viale Stazione Chiuso: Tra Indagini e un Rilancio che Attende Risposte. Montegrotto Terme si confronta con un’emergenza viaria in viale Stazione, arteria cruciale della città, a seguito della scoperta di anomalie nella pavimentazione e del sospetto di un possibile atto doloso. La chiusura precauzionale, decisa dall’amministrazione comunale, mira a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni mentre si attendono esiti da una consulenza tecnica approfondita. L’episodio è scaturito dal danneggiamento di un veicolo, costretto a sostituire uno pneumatico a causa di una betonella sollevata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Viale della Stazione danneggiato a Montegrotto: scattano i controlliA Montegrotto Terme, il tratto di viale e piazzale della stazione è stato recentemente danneggiato.

Indagini su un incidente in viale Strasburgo: "Un'auto ha travolto una moto ed è fuggita"La polizia municipale sta conducendo indagini su un incidente avvenuto venerdì mattina in viale Strasburgo, dove un’auto ha travolto una moto e poi è fuggita.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I danni in Viale Stazione? Per l'eccessivo traffico: dopo il ripristino nuove regole di circolazione; Ladri in gioielleria, con la fiamma ossidrica tagliano la saracinesca senza far scattare l'allarme: Indisturbati per quasi un'ora.

Viale Stazione, disposta la chiusura precauzionale: una nuova consulenza tecnica, poi l'intervento«Preferiamo prenderci il tempo necessario per fare le cose bene - spiega l'assessore all'urbanistica Luca Fanton - piuttosto che procedere con rattoppi che tra qualche settimana richiederebbero nuovi ... padovaoggi.it

montegrotto viale stazione chiusoIntervento di manutenzione, chiude temporaneamente al traffico Viale StazioneLa decisione si è resa necessaria dopo il rilevamento di ulteriori mattonelle sollevate lungo il percorso. La chiusura del viale non comporta disagi significativi alla viabilità di Montegrotto Terme ... padovaoggi.it