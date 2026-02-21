Montagne isolate | legge del 2017 mai attuata a rischio servizi

Le montagne isolate in Italia rischiano di restare senza servizi adeguati, perché la legge del 2017, pensata per migliorare i trasporti, non è mai stata applicata. Le comunità montane affrontano problemi crescenti di collegamenti e assistenza, anche a causa di infrastrutture invecchiate e mancate risorse. La mancanza di un piano concreto mette in discussione la possibilità di garantire servizi essenziali alle popolazioni locali. La situazione resta critica e irrisolta.

Montagne Scollegate: L'Emergenza Trasporti e l'Attesa di un Piano Mai Realizzato. L'accessibilità delle comunità montane italiane è a rischio. L'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) denuncia una crescente difficoltà nel garantire servizi essenziali a causa della mancata attuazione di una legge del 2017, che avrebbe dovuto definire un piano organico per trasporti e scuole in queste aree. La situazione, aggravata dalla carenza di personale, mette a dura prova la vita quotidiana di residenti e la sostenibilità economica del territorio. Una Crisi Strutturale: La Carenza di Personale e le Conseguenze.