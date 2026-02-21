Monsignor Soddu lascia Terni per la sua Sardegna | è il nuovo arcivescovo metropolita di Sassasi

Monsignor Francesco Antonio Soddu si trasferisce da Terni alla Sardegna dopo essere stato nominato arcivescovo di Sassari. La sua partenza si concretizza in un momento di cambiamento, con un forte legame alla diocesi ternana, dove ha lavorato per anni. Soddu ha già visitato alcune parrocchie dell’isola e si prepara a prendere in carico il nuovo incarico. La sua nomina ha suscitato entusiasmo tra i fedeli sardi e gli operatori pastorali locali.

Il presule: "Ho sentito questa terra come casa mia. Ora torno nella chiesa che mi ha generato" Monsignor Francesco Antonio Soddu lascia la diocesi di Terni-Narni-Amelia a seguito della sua nomina a nuovo arcivescovo metropolita di Sassari: "Ho sentito questa terra come casa mia. Ora torno nella chiesa che mi ha generato". Monsignor Soddu, in carica dal 2021, lascerà Terni la settimana successiva alla domenica di Pasqua, fino ad allora rimarrà come amministratore diocesano. Il vescovo originario di Chiaramonti tornerà quindi nella sua terra natale, a guidare l'arcidiocesi sarda rimasta vacante dal 2025 dopo il trasferimento di monsignor Gianfranco Saba come ordinario militare d'Italia.