Monreale decesso di un turista francese | il Console di Francia esprime gratitudine al sindaco Arcidiacono
Un turista francese è morto ieri a Monreale, causando dolore tra i residenti e i turisti. La tragedia ha portato il Console di Francia a Palermo, Franco Salerno Cardillo, a ringraziare pubblicamente il sindaco Arcidiacono per l'assistenza fornita immediatamente. Il turista, originario di Marsiglia, si trovava in visita alla cattedrale quando si è verificato il tragico incidente. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della vittima, che si trova ancora in Sicilia.
Il primo cittadino, venuto a conoscenza della triste notizia, si è messo subito in contatto con il Console per offrire la massima assistenza e il cordoglio dell’intera comunità monrealese. Il Console ha ringraziato in modo particolare per la tempestività d’intervento della Polizia Municipale, accorsa prontamente sul posto con il defibrillatore, e per la straordinaria sinergia dimostrata tra le istituzioni coinvolte. L’episodio, pur nella sua drammaticità, conferma la solidità del rapporto tra l’Amministrazione guidata da Arcidiacono e l’intero Corpo Consolare. Grazie ai protocolli d’intesa in vigore, il Comune di Monreale ha consolidato una rete di protezione e assistenza dedicata a turisti e residenti stranieri in Sicilia, che va ben oltre la semplice promozione del territorio.🔗 Leggi su Monrealelive.it
