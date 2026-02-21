Mondo accademico e comunità L’addio a Giuseppe Armocida | Cercava sempre la verità

Giuseppe Armocida è scomparso, lasciando un segno nel mondo accademico e tra i suoi colleghi. La sua passione per la ricerca e il desiderio di scoprire la verità lo hanno spinto a dedicarsi con impegno a ogni progetto. Amava approfondire i temi più complessi, spesso coinvolgendo studenti e collaboratori in discussioni intense. La sua morte rappresenta una perdita per chi ha condiviso con lui anni di studio e di confronto. La comunità si prepara a ricordarlo.

"È stato un appassionato cercatore della verità, in ogni cosa che faceva e viveva". Così nell’omelia don Maurizio Villa ha cercato di riassumere chi è stato Giuseppe Armocida. Non un’impresa facile, vista la sua capacità di emergere in tanti campi diversi, dalla psichiatria alla storia locale fino alla storia della medicina. L’ultimo saluto al professore si è svolto nella sua Ispra, nella chiesa di San Martino. Il Comune per l’occasione ha proclamato una giornata di lutto cittadino: oltre che un nome importante in ambito culturale e accademico Armocida fu infatti anche sindaco del paese situato in riva al Lago Maggiore, dal 1990 al 1995.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

