Mondaino nelle mani del commissario

Il Comune di Mondaino è stato affidato a un commissario prefettizio dopo le dimissioni di gran parte dei consiglieri. Enrico Dinunzio, 33 anni, ha preso ufficialmente il comando dell’ente, nominato dal Prefetto di Rimini. La decisione arriva a seguito di una crisi interna che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale. Il giovane viceprefetto ha già iniziato a gestire l’amministrazione, mentre si cerca una soluzione stabile. La situazione rimane delicata.

Sarà Enrico Dinunzio a guidare il Comune di Mondaino nella fase di commissariamento. Il viceprefetto aggiunto di 33 anni si è insediato ufficialmente alla guida dell’ente dopo che il Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, qualche aveva disposto la nomina di un Commissario prefettizio a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali, avviando così l’iter previsto dall’articolo 141 del Testo unico degli enti locali per lo scioglimento del consiglio comunale. Attuale capo di gabinetto e dirigente della Prefettura di Rimini per il settore che si occupa di tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione, Dinunzio assume ora le funzioni del consiglio, della giunta e del sindaco, con il compito di garantire continuità amministrativa in una fase particolarmente delicata per la vita istituzionale del paese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Caritas Catania: "Nelle nostre mani l'emergenza del Natale" La sanità veneta è nelle mani del trentino Gino GerosaGino Gerosa, celebre cardiochirurgo trentino, assume un ruolo di rilievo nella gestione della sanità veneta. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mondaino nelle mani del commissario. Nella vicina Mondaino intanto si celebra il nostro Federico da MontefeltroRiviviamo insieme la storia… Mettiti in Palio è il perfetto slogan della 35° edizione de Il Palio del Daino che si svolgerà tra il 14 e il 17 agosto presso il castello di Mondaino, nelle colline ... ilrestodelcarlino.it Un sabato mattina a scuola. Sì, lo sappiamo…suona un po’ male. Ma questa volta è stato diverso! Mani sporche di colore, nuove amicizie e un’aria più pulita da respirare. Per la terza volta quest’anno al Severi-Correnti, il nostro progetto Bosco Invisibile - facebook.com facebook