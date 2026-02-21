mogli terrorizzate e picchiate a catanzaro davanti ai figli sorveglianza speciale per i mariti

Tre uomini di Catanzaro sono stati messi sotto sorveglianza speciale dopo aver aggredito le mogli davanti ai figli, creando un clima di paura in famiglia. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire per fermare le violenze e garantire la sicurezza delle vittime. Le donne avevano raccontato di essere state picchiate ripetutamente e minacciate in casa. La misura restrittiva mira anche a impedire che i maltrattamenti continuino nel tempo.

Tre uomini sono stati sottoposti a misure di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza dal Tribunale di Catanzaro, a seguito di gravi indizi di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. I provvedimenti, richiesti dal Questore e fondati su un’approfondita attività istruttoria della Polizia Anticrimine, sono stati adottati per tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica. Le misure di prevenzione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Tribunale di Catanzaro ha accolto le proposte avanzate dal Questore, basate sulle indagini della Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine.🔗 Leggi su Virgilio.it

