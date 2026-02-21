Modena-Sassuolo | sindaci vs autotrasporti la strada insicura chiede

La tensione tra i sindaci di Modena e Sassuolo cresce a causa delle condizioni della strada che collega i due comuni. La carreggiata presenta buche profonde e segnali poco visibili, mettendo in pericolo autotrasportatori e cittadini. I primi chiedono limitazioni al traffico pesante, mentre i residenti lamentano i danni alle abitazioni causati dal passaggio continuo dei mezzi. La questione resta irrisolta e la strada rimane uno dei punti più criticati della zona.

Modena-Sassuolo, la strada della discordia: tra richieste di limitazioni e denunce di carenze strutturali. La sicurezza della strada provinciale che collega Modena a Sassuolo è al centro di un acceso dibattito, con una richiesta di interventi strutturali che si fa sempre più pressante. La discussione è stata recentemente alimentata da una lettera congiunta di alcuni sindaci della zona, che hanno espresso la necessità di introdurre limitazioni per i mezzi pesanti, in particolare il divieto di sorpasso, per ridurre il rischio di incidenti. Tuttavia, questa soluzione non convince tutti, soprattutto gli addetti ai lavori del settore autotrasporti, che ritengono sia necessario affrontare le cause profonde del problema, ovvero le carenze infrastrutturali della strada.