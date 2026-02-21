Modena mostro a rischio | nuove analisi su sasso e coltello

A Modena, si rischia di riaprire il caso legato a un omicidio avvenuto decenni fa, dopo che sono emerse nuove analisi su un sasso e un coltello trovati sulla scena. Questi reperti, conservati ancora oggi, potrebbero fornire indizi utili per chiarire i fatti. La richiesta di nuove analisi ha sollevato l’attenzione tra gli investigatori, che attendono i risultati per capire se ci siano elementi da approfondire. La vicenda continua a tenere banco nella città.

Un'ombra lunga si allunga ancora una volta sul passato di Modena. A distanza di decenni, i reperti relativi a tre vittime del cosiddetto "mostro di Modena" sono ancora conservati, mentre nuove analisi potrebbero essere commissionate a seguito di un'istanza di riapertura del caso. Emergono inquietanti analogie tra le denunce raccolte all'epoca, alimentando la speranza di fare finalmente luce su una serie di violenze che hanno terrorizzato la zona tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. L'attenzione si concentra ora sulla possibilità di sottoporre a nuove analisi con tecnologie all'avanguardia i reperti conservati relativi all'omicidio di Anna Maria Palermo, avvenuto nel 1994.