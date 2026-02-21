Mobilità docenti 2026 27 | cosa vuol dire preferenza analitica e sintetica Vantaggi e rischi

Il decreto sulla mobilità dei docenti 202627 ha introdotto nuove modalità di scelta. I docenti possono indicare fino a quindici preferenze di scuole o usare codici sintetici per indicare aree più ampie, come distretti o province. Questa novità permette di semplificare la compilazione delle domande, ma comporta anche rischi di perdere dettagli specifici. Chi si prepara a presentare domanda dovrà valutare attentamente le proprie priorità. La scadenza per la presentazione è fissata per la fine mese.

Mobilità docenti 2026/27: ecco chi può presentare domandaDa oggi i docenti italiani possono presentare domanda per cambiare sede, classe di concorso o tipologia di posto.

Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?Il ministero dell'Istruzione ha comunicato che, per le mobilità docenti 202627, alcuni insegnanti non potranno presentare domanda.

