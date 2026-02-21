Mobilità docenti 2026 27 | cosa vuol dire preferenza analitica e sintetica Vantaggi e rischi
Il decreto sulla mobilità dei docenti 202627 ha introdotto nuove modalità di scelta. I docenti possono indicare fino a quindici preferenze di scuole o usare codici sintetici per indicare aree più ampie, come distretti o province. Questa novità permette di semplificare la compilazione delle domande, ma comporta anche rischi di perdere dettagli specifici. Chi si prepara a presentare domanda dovrà valutare attentamente le proprie priorità. La scadenza per la presentazione è fissata per la fine mese.
I docenti interessati alla mobilità per il prossimo anno scolastico 202627 hanno la possibilità, in fase di compilazione della domanda, di esprimere fino a quindici preferenze indicando le scuole, oppure un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in quest’ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. L'articolo Mobilità docenti 202627: cosa vuol dire “preferenza analitica e sintetica”. Vantaggi e rischi . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
