Mio marito mi aveva chiesto quale fosse la mia paura più grande Questa volta non lo sapevo davvero | il racconto di Arianna Fontana
Arianna Fontana ha concluso la sua partecipazione ai Giochi Olimpici con un quinto posto nei 1.500 metri, dopo aver affrontato una corsa difficile. La sciatrice italiana ha combattuto contro una caduta e una botta durante i quarti di finale, che hanno complicato il suo percorso. Nonostante le difficoltà, ha mostrato grande determinazione per arrivare in finale. La gara si è disputata sulla pista di corto raggio, un settore in cui si concentra spesso la sua attenzione.
Si è chiusa con il quinto posto nei 1.500 metri l’ Olimpiade di Arianna Fontana. L’azzurra non è riuscita a conquistare la 15esima medaglia a cinque cerchi, ma ancora una volta ha dimostrato il suo talento in una gara che l’ha costretta a superarsi per raggiungere la finale, vista la caduta e la botta subita nei quarti. “Sono un po’ acciaccata – confessa Arianna Fontana al FattoQuotidiano.it -, però sono davvero contenta di questa Olimpiade. Ripensando all’infortunio di ottobre, non avevo idea di cosa aspettarmi da questi Giochi”. A Milano-Cortina 2026 Fontana ha scritto la storia, diventato l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Arianna Fontana: “Avevo un problema alla lama in finale. Mio marito mi ha ‘come hai fatto a non cadere?’ “Arianna Fontana ha vinto una medaglia olimpica ieri sera al Forum di Assago, nonostante un problema alla lama durante la finale.
#MilanoCortina2026 Nel venerdì delle delusioni azzurre, arriva comunque il bronzodella staffetta maschile short track 5.000m di Nadalini, Spechenhouse, Cassinelli e Sighel. Fuori dai podi Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Sfortuna per Tomm - facebook.com facebook
Paura per Arianna #Fontana, travolta dalla polacca: le sue condizioni x.com