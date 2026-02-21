Minacce all' avvocato il racconto della vittima in aula Acquisiti i messaggi audio

L’avvocato casertano Carmine D’Onofrio ha spiegato di aver ricevuto minacce, alcune davanti al figlio minore. La causa deriva da messaggi audio inviati dall’imputato Alessandro T., che sono stati acquisiti come prove. La vittima ha descritto come si è sentita durante quegli episodi e le conseguenze sulla sua serenità. Il processo prosegue con l’ascolto di testimoni e analisi delle registrazioni. La discussione si concentra sulla responsabilità dell’imputato e sulla tutela della vittima.

Ha raccontato delle minacce ricevute anche in presenza del figlio minorenne. L'avvocato casertano Carmine D'Onofrio è stato escusso quale vittima del processo che vede imputato Alessandro T., 45enne di Caserta. Il legale, nel corso dell'udienza celebrata dinanzi al giudice De Angelis del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha confermato i fatti cristallizzati nel capo d'accusa a carico dell'imputato. D'Onofrio ha spiegato il clima di tensione e i messaggi vocali dal tono intimidatorio inviati tramite Whatsapp, acquisiti al fascicolo del giudice nel corso dell'udienza. Condotte che sarebbero avvenute anche in presenza del figlio minore del penalista.