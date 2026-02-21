Milano-Cortina short track | si chiude con un 5° posto nei 1500 la leggendaria storia olimpica di Arianna Fontana

Arianna Fontana ha concluso la sua avventura olimpica di Milano-Cortina con un quinto posto nei 1500 metri di short track. La gara è stata intensa e combattuta fino all’ultimo giro, ma l’atleta italiana non è riuscita a conquistare un’altra medaglia dopo aver dato tutto in pista. La sua corsa si è decisa negli ultimi metri, lasciando la pattinatrice con l’amaro in bocca. La sfida ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia e determinazione.

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, short track: si chiude con un 5° posto nei 1500 la leggendaria storia olimpica di Arianna Fontana

Un quinto posto che lascia l'amaro in bocca per Arianna Fontana. Al termine di una gara sulle montagne russe, l'azzurra sulla distanza dei 1500 metri ha mancato la 15ª medaglia olimpica per un soffio. Il podio le è sfuggito anche a causa della caduta e della botta subita nei quarti e della batteria in più nelle gambe rispetto alle rivali, visto che ha dovuto ripetere proprio i quarti. Questi fattori sommati hanno fatto sì che Fontana non sia riuscita a chiudere nel modo più dolce la sua carriera ai Giochi Olimpici. La 35enne valtellinese, infatti, era (probabilmente?) alla sua ultima gara a cinque cerchi, anche se con lei non si può mai dire.