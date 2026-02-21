Milano-Cortina niente podio per Lollobrigida | quarta nella mass start

Francesca Lollobrigida si piazza quarta nella gara di mass start a Milano-Cortina 2026, dopo aver tentato una rimonta negli ultimi giri. La sua posizione deriva da una strategia aggressiva, ma non basta per salire sul podio. La pattinatrice italiana cerca ancora la prima medaglia olimpica in questa specialità. La competizione si conclude senza medaglie per l’atleta, che si prepara a confrontarsi nelle prossime gare.

Francesca Lollobrigida è quarta nella mass start di pattinaggio velocità ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oro all'olandese Marijke Groenewoud, argento alla canadese Ivanie Blondin, bronzo alla statunitense Mia Manganello. Dopo i due ori già vinti nel corso di queste Olimpiadi, quindi, sfugge il tris. L'azzurra, nonostante l'accelerazione nella volata finale, non è riuscita a conquistare il podio e a difendere il bronzo conquistato quattro anni fa a Pechino. La Lollobrigida era una delle favorite anche per via del secondo posto in semifinale. All'inizio della gara è apparsa molto guardinga, non partecipando a nessuno degli sprint intermedi, poi si è lanciata insieme alle rivali nella battaglia per l'oro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

