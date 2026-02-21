Milano-Cortina | l’Italia risorge! Da 11° a sfida per l’oro | sport più

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha festeggiato il miglioramento dello sport italiano ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, passando dall’11ª posizione a una sfida per l’oro. La crescita si riflette nei risultati di atleti come Sofia Goggia e Dominik Paris, che hanno conquistato medaglie importanti. Buonfiglio ha sottolineato la determinazione delle squadre italiane e l’impegno dei singoli. La rinascita dello sport nazionale si concretizza anche nelle giovani promesse che emergono sul ghiaccio e sulla neve.

Milano-Cortina: Buonfiglio celebra una svolta per lo sport italiano. Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), Luciano Buonfiglio, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, segnando una significativa inversione di tendenza per lo sport italiano. L'Italia, dopo anni di risultati altalenanti, si è affermata come una forza competitiva a livello internazionale, contendendo il primato con nazioni tradizionalmente dominanti come Norvegia e Stati Uniti. Un salto di qualità nel panorama internazionale. La performance degli atleti italiani ha rappresentato un punto di svolta, come sottolineato da Buonfiglio.