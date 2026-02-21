Milano Cortina le gare di oggi | da Pellegrino a Wierer azzurri in gara e dove vederli
Federico Pellegrino ha deciso di smettere di gareggiare, lasciando il campo dopo aver partecipato alla maratona di sci di fondo a Milano Cortina. La competizione di oggi include anche altre stelle azzurre come Wierer, impegnate nelle discipline di biathlon. La giornata vede diversi atleti italiani in pista, pronti a sfidarsi sulle piste innevate. Gli appassionati possono seguire le prove in diretta e scoprire i risultati man mano che arrivano.
In mattinata la 'maratona sugli sci', la 50 chilometri mass start di sci di fondo con l'addio di Federico Pellegrino. Poi, lo ski cross con Simone Deromedis Penultima giornata di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, tocca ad alcune delle gare più attese della rassegna a cinque cerchi. Su tutte, la maratona sugli sci, la 50 chilometri mass start dello sci di fondo con l'ultima gara della leggenda azzurra Federico Pellegrino. In mattinata, occhi anche sullo ski cross maschile con Simone Deromedis a caccia di una medaglia.
Milano Cortina, le gare di oggi: dal gigante con Franzoni al biathlon con Wierer e Vittozzi, orari e dove vedere gli azzurriOggi, sabato 14 febbraio, a Milano Cortina 2026, si svolgono le gare più attese del giorno.
Milano Cortina: gli azzurri in gara e dove vederliOggi a Milano e Cortina si svolgono le prime gare degli azzurri.
Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno
