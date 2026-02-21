Milano Cortina la polacca Sellier ferita da una lama durante la gara | VIDEO

Durante la competizione di short track a Milano Cortina, la pattinatrice polacca Sellier si è ferita vicino all'occhio a causa di una lama caduta sul ghiaccio. La pattinatrice ha perso l'equilibrio e si è ferita durante la discesa, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. La lama si è trovata a pochi centimetri dal volto di Sellier, che è stata immediatamente assistita dal personale sanitario. La gara è stata momentaneamente interrotta per i controlli di sicurezza.

Durante la gara 1500 short track a Milano Cortina, la polacca Sellier è caduta ed è stata ferita con una lama vicino l'occhio Un incidente gravissimo è accaduto ieri sera durante la gara di short track dei 1500 metri Milano Cortina a cui hanno partecipato anche gli azzurri, fermandosi in quarta posizione, ad un passo dal podio. L'incidente, però, è accaduto durante la fase delle batterie valida per i quarti di finale. Durante la gara Kamila Sellier è stata coinvolta in una maxi caduta – tra cui c'è anche Arianna Fontana- ma prontamente i giudici si sono accorti che all'atleta polacca è successo qualcosa di grave.