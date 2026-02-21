Milano Cortina ha il suo Dio olimpico | è Johanssen Klaebo col 6° oro in altrettante gare è leggenda
Johanssen Klaebo ha vinto la 50 km di fondo a Milano Cortina, portando a casa il suo sesto oro in sei gare. La sua vittoria deriva da una strategia accurata e da un ritmo costante durante tutta la gara. Con questa vittoria, Klaebo si conferma uno degli atleti più forti della manifestazione. Sul traguardo, il pubblico applaude la sua performance, che rimarrà nella storia delle Olimpiadi. La corsa si è conclusa con un sorpasso deciso negli ultimi chilometri.
Johanssen Klaebo è riuscito a conquistare la vittoria anche nella 50km individuale maschile di fondo a Milano Cortina. Prendendosi la sesta medaglia d'oro in altrettante gare diventando il primo atleta al mondo ad ottenere così tanti trionfi in una unica edizione olimpica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Klaebo vince lo skiathlon a Milano Cortina 2026: sesto oro olimpico. Graz ottavoJohannes Klaebo conquista lo skiathlon a Milano Cortina 2026, portando a casa il suo sesto oro olimpico.
Milano Cortina: Federica Brignone nella leggenda! È Oro nel superG olimpicoFederica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi
