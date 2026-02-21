Milano Cortina ha il suo Dio olimpico | è Johanssen Klaebo col 6° oro in altrettante gare è leggenda

Johanssen Klaebo è riuscito a conquistare la vittoria anche nella 50km individuale maschile di fondo a Milano Cortina. Prendendosi la sesta medaglia d'oro in altrettante gare diventando il primo atleta al mondo ad ottenere così tanti trionfi in una unica edizione olimpica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Klaebo vince lo skiathlon a Milano Cortina 2026: sesto oro olimpico. Graz ottavoJohannes Klaebo conquista lo skiathlon a Milano Cortina 2026, portando a casa il suo sesto oro olimpico.

Milano Cortina: Federica Brignone nella leggenda! È Oro nel superG olimpicoFederica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026La torcia olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa al Villaggio Olimpico di Milano, attraversando i vialetti interni in un breve percorso simbolico. A portarla sono sta ... ilgiornale.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026/ Italia medaglie e podi: terzo posto (oggi 20 febbraio)Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026, Italia medaglie e podi: terzo posto a causa del sorpasso degli Usa verso le gare di oggi, venerdì 20 febbraio ... ilsussidiario.net

È tutto pronto a Verona per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma domani, 22 febbraio. La città si appresta a diventare il cuore pulsante di un evento che celebrerà questi giorni di emozioni, traguardi straordinari - facebook.com facebook

Federico Tomasoni, argento nello Ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ha corso con il casco con una dedica-ricordo speciale. Perché Tomasoni è il fidanzato di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamen x.com