Milano Cortina | gli Azzurri in gara il programma di domenica 22 febbraio
Gli atleti italiani conquistano dieci medaglie d'oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, una cifra record per il paese. La causa di questa performance positiva deriva dall'impegno e dalla preparazione degli sportivi italiani. Oggi, le competizioni si chiudono con diverse gare ancora in corso, mentre gli atleti si preparano all’ultima sfida. La giornata si conclude con le ultime premiazioni e il tentativo di migliorare il medagliere nazionale.
AGI - Chiudono oggi i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Il medagliere azzurro conta ora 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, un record assoluto per l'Italia che però non riesce a mantenere il podio nel medagliere dei giochi: con lo stesso numero di ori conquistati ma con un argento in più l'Olanda ci scavalca. Ora l'Italia è al quarto posto ma spera ancora di realizzare il controsorpasso sull'Olanda con le ultime gare in programma. Questi gli azzurri in gara: 10:00 - 11:00 Bob a 4 U - Heat 3 Cortina Sliding Centre Patrick BAUMGARTNER Lorenzo BILOTTI Eric FANTAZZINI Robert Gino MIRCEA Sci di fondo 50 km mass start. 🔗 Leggi su Agi.it
Milano Cortina: gli Azzurri in gara, il programma di domenica 15 febbraioGli atleti italiani scendono in pista domenica 15 febbraio ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopo aver affrontato una prima giornata intensa.
Milano Cortina: gli azzurri in gara. Il programma di sabato 14 febbraioIl 14 febbraio, Milano e Cortina si preparano a vivere una giornata intensa di competizioni olimpiche, perché gli atleti italiani scenderanno in pista in diverse discipline.
