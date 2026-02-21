Milano Cortina finale epica per gli azzurri nello ski cross | Deromedis e Tomasoni primo e secondo!

Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno regalato una doppietta storica agli italiani nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina. Deromedis ha tagliato per primo il traguardo nella finale decisiva, mentre Tomasoni si è posizionato subito dietro, conquistando l’argento. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta. La lotta tra i due atleti ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo metro.

