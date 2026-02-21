Milano Cortina finale epica per gli azzurri nello ski cross | Deromedis e Tomasoni primo e secondo!
Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno regalato una doppietta storica agli italiani nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina. Deromedis ha tagliato per primo il traguardo nella finale decisiva, mentre Tomasoni si è posizionato subito dietro, conquistando l’argento. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta. La lotta tra i due atleti ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo metro.
Storica doppietta italiana nello skicross ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Simone Deromedis ha vinto la big final conquistando la medaglia d’oro precedendo Federico Tomasoni, argento. La gara si è svolta a Livigno sotto una fitta nevicata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Milano Cortina, doppia medaglia al freestyle ski cross: oro per Deromedis e argento per TomasoniDeromedis e Tomasoni hanno portato a casa due medaglie nella gara di freestyle ski cross a Milano Cortina, il primo conquistando l’oro, il secondo l’argento.
Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoL’Italia conquista due medaglie d’oro nello ski cross a Livigno, con Deromedis e Tomasoni che salgono sul podio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina, impresa epica degli azzurri del pattinaggio: è oro nell'inseguimento, stracciati gli Usa; Milano Cortina 2026, diretta Olimpiadi oggi 14 febbraio: le news; Ghiotto, Giacomel, Moioli e non solo: il programma del 13 febbraio; Ice Park, dopo l’oro olimpico la domanda: Milano vuole davvero spegnere (ancora) il suo ghiaccio?.
Milano Cortina, finale epica per gli azzurri nello ski cross: Deromedis e Tomasoni primo e secondo!Storica doppietta italiana nello skicross ai Giochi olimpici di Milano Cortina . Simone Deromedis ha vinto la big final conquistando la medaglia d’oro ... gazzettadelsud.it
Olimpiadi Milano Cortina oggi: il programma di giornata e gli Azzurri in gara. Il pattinaggio è ancora una volta d’oroOlimpiadi Milano Cortina oggi: il programma di giornata e gli Azzurri in gara. Il pattinaggio è ancora una volta d'oro ... mam-e.it
ULTIM'ORA MILANO CORTINA Skicross Maschile, #Deromedis e #Tomasoni qualificati in finale: per l' #Italia certezza di una medaglia nella Big Final #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
MILANO CORTINA | "Voto 10". Se lo assegna Arianna Fontana facendo un bilancio di questa Olimpiade. "È stato incredibile riuscire a centrare finalmente alla mia sesta Olimpiade tutte le finali, con il campo femminile che è cresciuto tantissimo rispetto a 4 anni - facebook.com facebook