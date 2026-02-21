Milano Cortina esclusa la presenza di Trump

Donald Trump non parteciperà alla finale di hockey a Milano Cortina, poiché impegni negli Stati Uniti gli impediscono di volare in Italia. La sua assenza è stata confermata ufficialmente, lasciando vuoto il settore riservato alla visita dell'ex presidente. La scelta di non intervenire ha sorpreso alcuni organizzatori, che avevano sperato in un suo coinvolgimento. La decisione definitiva è stata comunicata poche ore fa, mentre si avvicina l’evento.

Trump non sarà presente alla finale di hockey a Milano Cortina: ha un'agenda piena che non gli consente di lasciare gli Usa In questi giorni è circolata sempre in maniera più insistenza la possibilità di un arrivo di Donald Trump in occasione della finale di hockey a Milano Cortina, tra gli Usa e il Canada che si terrà domani mattina dalle 14.10. Era previsto che poi il Presidente si sarebbe fermato per la cerimonia di chiusura che si terrà domani sera, 22 febbraio, presso l'Arena di Verona. "Nessun viaggio in Italia per Donald Trump in coincidenza con la fine delle Olimpiadi. Il programma per oggi prevede una serie di incontri alla Casa Bianca a Washington.