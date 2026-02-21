Milano-Cortina bronzo italiano nella staffetta maschile 5000m short track festeggiano Sighel Nadalini Spechenhauser e Cassinelli

L'Italia conquista un bronzo nella staffetta maschile 5000 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina, con Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli che festeggiano sul podio. Sighel ha guidato la rimonta e difeso il terzo posto, mantenendo la posizione fino alla fine. Questa medaglia rappresenta la 27ª per l’Italia ai Giochi invernali, confermando la crescita nel settore dello short track. Gli atleti italiani hanno dimostrato determinazione e velocità durante la gara.

