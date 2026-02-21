Milano-Cortina bronzo italiano nella staffetta maschile 5000m short track festeggiano Sighel Nadalini Spechenhauser e Cassinelli
L'Italia conquista un bronzo nella staffetta maschile 5000 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina, con Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli che festeggiano sul podio. Sighel ha guidato la rimonta e difeso il terzo posto, mantenendo la posizione fino alla fine. Questa medaglia rappresenta la 27ª per l’Italia ai Giochi invernali, confermando la crescita nel settore dello short track. Gli atleti italiani hanno dimostrato determinazione e velocità durante la gara.
Sighel guida la rimonta e difende il podio: l'Italia è terza nella staffetta 5000 metri dietro Olanda e Corea, 27ª medaglia azzurra ai Giochi Un altro bronzo per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, questa volta nella staffetta maschile da 5000 metri short track.
