Milano Cortina Abodi | La bandiera russa alle Paralimpiadi è sconcertante

Il ministro Abodi ha espresso sorpresa per la decisione di permettere alla Russia e alla Bielorussia di partecipare alle Paralimpiadi sotto la propria bandiera, nonostante le tensioni in corso. La scelta del Comitato Paralimpico Internazionale ha suscitato reazioni contrastanti, ma Abodi commenta che si tratta di una decisione legittima. La presenza delle nazionali russe e bielorusse a Milano Cortina ha già attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori. La questione continua a far discutere gli sportivi italiani.
Russia e Bielorussia parteciperanno alle Paralimpiadi sotto la propria bandiera. Per il ministro Abodi è un fatto sconcertante anche se la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale è legittima Non è solo una questione sportiva o una disputa regolamentare. È, prima di tutto, una frattura simbolica che attraversa i Giochi e ne interroga il significato più profondo. Nelle parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi c’è tutta la complessità di una decisione formalmente legittima ma politicamente e moralmente difficile da accettare: la presenza sul podio paralimpico di bandiere russe o bielorusse mentre la guerra in Ucraina continua a produrre vittime.🔗 Leggi su Ildifforme.it
