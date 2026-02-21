Milano Cortina 2026 Simone Deromedis nella leggenda dello ski cross | è oro olimpico

Simone Deromedis ha conquistato l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa disciplina. La sua vittoria è arrivata dopo una gara emozionante a Livigno, dove ha superato gli avversari con grande determinazione. La sua impresa ha fatto balzare il pubblico in piedi e ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di sport in tutto il Paese. Deromedis ora entra nella storia dello sci azzurro.

Livigno, 21 febbraio 2026 – Una super doppietta a Livigno e una storia indimenticabile per lo ski cross azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Simone Deromedis (già campione mondiale nel 2023) mette al collo l’oro (il numero 10 per l’Italia Team) e Federico Tomasoni (bronzo iridato) conquista l’argento (il sesto nel Medagliere), dietro al compagno di squadra. Quest’ultimo ha corso la sua gara, verso la gloria, con un casco speciale, in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa sugli sci in allenamento con la Nazionale Italiana, ad ottobre 2024. Commozione sul traguardo e grande gioia per gli atleti tricolori, che insieme salgono sul podio sotto il cielo di casa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ski cross, Deromedis: dal mondiale a Milano Cortina, la corsa all’oroDeromedis ha portato a casa l’ultima medaglia azzurra a Milano Cortina, spingendo la sua passione verso il podio. Milano Cortina, doppia medaglia al freestyle ski cross: oro per Deromedis e argento per TomasoniDeromedis e Tomasoni hanno portato a casa due medaglie nella gara di freestyle ski cross a Milano Cortina, il primo conquistando l’oro, il secondo l’argento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 21 febbraio; Deromedis: Io ultima medaglia azzurra a Milano Cortina? Farò la mia gara senza pensarci; Deromedis e Tomasoni, sono in finale! L'Italia si assicura una medaglia: rivivi la run; Sci di fondo - Milano-Cortina 2026: le parole di Simone Daprà dopo la 10 km a tecnica libera chiusa al 17º posto: Ho fatto fatica all'inizio ma poi ho provato a trovare il mio ritmo. Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it Milano Cortina, doppietta azzurra nello skicross: oro Deromedis, argento TomasoniSimone Deromedis vince la medaglia d'oro nel freestyle, specialità skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, il trentino si impone davanti all'altro azzurro Federico To ... adnkronos.com Oro e argento! Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno volgendo al termine come sono iniziate per l’Italia, ossia contando medaglie. Stavolta lo show arriva dalla Big Final (a 4) dello ski cross - nella pista di Livigno - che si conferma, tra l’altro, una delle disciplin - facebook.com facebook ULTIM'ORA MILANO CORTINA Skicross Maschile, #Deromedis e #Tomasoni qualificati in finale: per l' #Italia certezza di una medaglia nella Big Final #SkySport #MilanoCortina2026 x.com