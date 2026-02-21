Milano Cortina 2026 Lollobrigida quarta nella mass start | podio sfiorato nel finale

Francesca Lollobrigida si ferma a pochi centesimi dal podio nella mass start di Milano Cortina 2026, a causa dello sforzo intenso negli attacchi finali. La pattinatrice italiana ha speso molte energie per resistere agli assalti degli avversari, ma nel finale ha pagato la fatica. La vittoria va a Groenewoud, seguita da Blondin e Manganello. La sfida si conclude con un risultato combattuto e ricco di emozioni.

Francesca spende tanto per chiudere due attacchi e nel finale paga lo sforzo. Oro a Groenewoud davanti a Blondin e Manganello. Francesca Lollobrigida chiude al quarto posto la mass start femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra resta nel gruppo di testa per tutta la gara e prova anche a prendere in mano la corsa, spendendo energie preziose per andare a chiudere un paio di attacchi in prima persona. Uno sforzo che si rivela decisivo nel finale. Negli ultimi metri Francesca non ne ha più per lanciare lo sprint verso il podio e deve accontentarsi della quarta posizione, a un passo dalla medaglia. 🔗 Leggi su Sportface.it Speed skating, Francesca Lollobrigida convince e va in finale nella mass start alle Olimpiadi. Groenewoud favoritaFrancesca Lollobrigida si qualifica per la finale della mass start di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto una delle semifinali. LIVE Speed skating, Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA: bronzo Giovannini! Lollobrigida ai piedi del podioGiovannini conquista il bronzo nella gara di speed skating a squadre, causata da una strategia vincente e un’ottima preparazione. Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Pista Lunga, Milano Cortina 2026: Francesca Lollobrigida tredicesima sui 1.500 metri - FISG; Milano Cortina 2026. L'oro bis di Lollobrigida: la premiazione e l'inno - VIDEO; Francesca Lollobrigida trionfa anche nei 5.000 metri: storico bis di ori ai Giochi di Milano Cortina. Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Vittozzi e Wierer nel biathlon, Lollobrigida per l’oroGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Lollobrigida diretta mass start pattinaggio velocità Olimpiadi Milano-Cortina: segui la sua ultima gara liveu00180u0010?<6L?? ( u0006fX?u0005?iV?fgu0001?P,u0010?E??b?u0010a?l (u0014?4u??0!?Sq&?h^??e!ª,k^DX?b?u0006?B?u0014??u0001u000e???u0003EC??!??H????u0007?u0001u0003u001au0014 ER,?2u0017G?c??kr$u001du0011 ... corrieredellosport.it MILANO CORTINA | Mass start pattinaggio velocità, Giovannini bronzo. L'azzurro conquista la 30/a medaglia per l'Italia #ANSA x.com Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro regala così la 30/a medaglia all'Italia. Giovannini ha strappato la medaglia con uno straordinario scatto nell'ultimo giro. La - facebook.com facebook