Milano Cortina 2026 il programma di oggi 21 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming
Il programma di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra sulle gare che si svolgono tra le montagne e le piste. Gli atleti italiani puntano a ottenere medaglie importanti, mentre gli appassionati cercano di seguire gli eventi in diretta tv e streaming. La giornata prevede competizioni di sci alpino, biathlon e snowboard. Gli spettatori possono sintonizzarsi sui canali ufficiali per non perdere nessuna delle sfide in programma.
MilanoCortina, 21 febbraio 2026 – Un’ultima giornata di gare oggi, 21 febbraio 2026, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove gli Azzurri dell’Italia Team promettono grandi traguardi e conquiste. Torna in gara Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, insieme a Federico Pellegrino nello sci di fondo. Con loro esordisce Simone Deromedis nello ski cross. Scendono in gara anche Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon. Intenso il programma di competizioni. Domani sera la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi saranno i portabandiera dell’Italia Team.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
