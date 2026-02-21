Milano Cortina 2026 il programma di oggi 21 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Il programma di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra sulle gare che si svolgono tra le montagne e le piste. Gli atleti italiani puntano a ottenere medaglie importanti, mentre gli appassionati cercano di seguire gli eventi in diretta tv e streaming. La giornata prevede competizioni di sci alpino, biathlon e snowboard. Gli spettatori possono sintonizzarsi sui canali ufficiali per non perdere nessuna delle sfide in programma.

MilanoCortina, 21 febbraio 2026 – Un’ultima giornata di gare oggi, 21 febbraio 2026, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove gli Azzurri dell’Italia Team promettono grandi traguardi e conquiste. Torna in gara Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, insieme a Federico Pellegrino nello sci di fondo. Con loro esordisce Simone Deromedis nello ski cross. Scendono in gara anche Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon. Intenso il programma di competizioni. Domani sera la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi saranno i portabandiera dell’Italia Team.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Milano Cortina 2026, il programma di oggi 10 febbraio: le gare e dove vederle in diretta tv e streamingQuesta mattina a Milano e Cortina si accendono i riflettori sui Giochi Olimpici invernali del 2026.

Milano Cortina 2026, il programma di oggi 11 febbraio: le gare e dove vederle in diretta tv e streamingOggi, 11 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano a vivere un’altra giornata di gare ai Giochi Invernali.

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.