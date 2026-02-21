Milano Cortina 2026 Giovannini da sogno e resilienza in mass start | è bronzo nel pattinaggio di velocità

Giovannini ha conquistato il bronzo nella gara di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa il risultato dopo aver affrontato una competizione intensa. La sua posizione finale deriva dalla velocità e dalla determinazione dimostrata durante la corsa, nonostante le difficoltà incontrate in fase di sorpasso. La gara si è decisa negli ultimi metri, quando Giovannini ha mantenuto la concentrazione, chiudendo al terzo posto. Il pubblico ha applaudito la sua prestazione.

Milano, 21 febbraio 2026 – La gara si è fatta tutta là dietro, per il terzo posto della mass start maschile. L’atleta olandese, Bergsma, se ne è andato subito e ha tagliato, festante, per primo il traguardo. Secondo il danese Thorup e il gruppo compatto alle spalle a lottare, ciascuno per il terzo gradino. Anche Andrea Giovannini lo ha fatto, con tattica, concentrazione e resilienza. Ed è uscito proprio dal gruppo negli ultimi metri di gara, spingendo verso la medaglia. Che poi è arrivata. L’Azzurro delle Fiamme Gialle, vincitore di due Coppe del Mondo in specialità, ha conquistato il bronzo olimpico, dopo aver ottenuto l’oro nel Team Pursuit (leggi qui). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Pattinaggio di velocità Mass Start, Andrea Giovannini splendido bronzoAndrea Giovannini conquista il bronzo nel Pattinaggio di velocità Mass Start, grazie a uno sprint deciso negli ultimi metri.

Giovannini bronzo nella mass start di Pattinaggio velocità uominiAndrea Giovannini ottiene il bronzo nella finale di mass start di pattinaggio velocità, dopo aver conquistato il podio in una gara molto combattuta.

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.