Milano Cortina 2026 Giovannini da sogno e resilienza in mass start | è bronzo nel pattinaggio di velocità
Giovannini ha conquistato il bronzo nella gara di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa il risultato dopo aver affrontato una competizione intensa. La sua posizione finale deriva dalla velocità e dalla determinazione dimostrata durante la corsa, nonostante le difficoltà incontrate in fase di sorpasso. La gara si è decisa negli ultimi metri, quando Giovannini ha mantenuto la concentrazione, chiudendo al terzo posto. Il pubblico ha applaudito la sua prestazione.
Milano, 21 febbraio 2026 – La gara si è fatta tutta là dietro, per il terzo posto della mass start maschile. L’atleta olandese, Bergsma, se ne è andato subito e ha tagliato, festante, per primo il traguardo. Secondo il danese Thorup e il gruppo compatto alle spalle a lottare, ciascuno per il terzo gradino. Anche Andrea Giovannini lo ha fatto, con tattica, concentrazione e resilienza. Ed è uscito proprio dal gruppo negli ultimi metri di gara, spingendo verso la medaglia. Che poi è arrivata. L’Azzurro delle Fiamme Gialle, vincitore di due Coppe del Mondo in specialità, ha conquistato il bronzo olimpico, dopo aver ottenuto l’oro nel Team Pursuit (leggi qui). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Pattinaggio di velocità Mass Start, Andrea Giovannini splendido bronzoAndrea Giovannini conquista il bronzo nel Pattinaggio di velocità Mass Start, grazie a uno sprint deciso negli ultimi metri.
Giovannini bronzo nella mass start di Pattinaggio velocità uominiAndrea Giovannini ottiene il bronzo nella finale di mass start di pattinaggio velocità, dopo aver conquistato il podio in una gara molto combattuta.
Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno
Argomenti discussi: Andrea Giovannini: l'esultanza come Steph Curry e la mass start per fare la storia dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Pattinaggio di velocità; Ciclismo e palestra: la preparazione di Giovannini per l'oro di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026. Pattinaggio di velocità, l'oro dell'Italia: la premiazione e l'inno; Milano Cortina: Giovannini esulta come Steph Curry mimando la buonanotte.
La numero 30 la porta Andrea Giovannini: bronzo nel mass start!Andrea Giovannini conquistala medaglia di bronzo nel mass start di pattinaggio di velocità maschile, è la trentesima di Milano Cortina 2026. generationsport.it
Milano Cortina 2026, bronzo Andrea Giovannini nella mass start: è la 30ª medaglia per l’ItaliaL’azzurro conquista il terzo posto nel pattinaggio di velocità mass start uomini. Oro a Jorrit Bergsma, argento a Viktor Hald Thorup. Arriva un’altra medaglia p ... sportface.it
MILANO CORTINA | Mass start pattinaggio velocità, Giovannini bronzo. L'azzurro conquista la 30/a medaglia per l'Italia #ANSA x.com
Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro regala così la 30/a medaglia all'Italia. Giovannini ha strappato la medaglia con uno straordinario scatto nell'ultimo giro. La - facebook.com facebook