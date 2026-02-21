Milano Cortina 2026 gara di cuore per Dorothea Wierer | saluta la carriera con il quinto posto in mass start

Dorothea Wierer conclude la sua carriera con un quinto posto nella mass start ad Anterselva, una gara di grande emozione per la campionessa. La svedese ha vinto la medaglia d’oro, ma l’atleta italiana ha dato tutto fino all’ultimo chilometro, affrontando con cuore le sue ultime sfide nel biathlon. La competizione registra anche il debutto di giovani talenti italiani, mentre il pubblico applaude la lunga carriera di Wierer. La gara si avvia verso la conclusione con un’atmosfera intensa.

Anterselva, 21 febbraio 2026 – Una gara di cuore, di tanto cuore per Dorothea Wierer ad Anterselva. L’Azzurra delle Fiamme Gialle piazza il quinto posto in mass start e scia i suoi ultimi 12 km nel biathlon tricolore. Saluta una straordinaria carriera ai piedi delle montagne che l’hanno vista crescere, conquistare trofei indimenticabili e partire verso il mondo dello sport, dove ha vinto tantissimo. Lei di Anterselva e con Anterselva come ultimo palcoscenico della sua carriera sportiva. La prima donna italiana a vincere due Coppe del Mondo di Biathlon (2019 e 2020). Quelle Sfere di Cristallo a brillare in bacheca e a raccontare emozioni e vittorie infinite. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

