Milano Cortina 2026 gara di cuore per Dorothea Wierer | saluta la carriera con il quinto posto in mass start
Dorothea Wierer conclude la sua carriera con un quinto posto nella mass start ad Anterselva, una gara di grande emozione per la campionessa. La svedese ha vinto la medaglia d’oro, ma l’atleta italiana ha dato tutto fino all’ultimo chilometro, affrontando con cuore le sue ultime sfide nel biathlon. La competizione registra anche il debutto di giovani talenti italiani, mentre il pubblico applaude la lunga carriera di Wierer. La gara si avvia verso la conclusione con un’atmosfera intensa.
Anterselva, 21 febbraio 2026 – Una gara di cuore, di tanto cuore per Dorothea Wierer ad Anterselva. L’Azzurra delle Fiamme Gialle piazza il quinto posto in mass start e scia i suoi ultimi 12 km nel biathlon tricolore. Saluta una straordinaria carriera ai piedi delle montagne che l’hanno vista crescere, conquistare trofei indimenticabili e partire verso il mondo dello sport, dove ha vinto tantissimo. Lei di Anterselva e con Anterselva come ultimo palcoscenico della sua carriera sportiva. La prima donna italiana a vincere due Coppe del Mondo di Biathlon (2019 e 2020). Quelle Sfere di Cristallo a brillare in bacheca e a raccontare emozioni e vittorie infinite. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del MondoSegui in tempo reale la gara di biathlon femminile a Nove Mesto 2026, con la mass start che conclude la stagione di Coppa del Mondo.
Dorothea Wierer chiude la carriera con una top5 nella mass start delle Olimpiadi. Ennesimo oro FranciaDorothea Wierer si congeda dalla carriera sportiva con un piazzamento tra le prime cinque nella mass start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Italiani in gara oggi 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 21 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, mercoledì 18 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 16 febbraio.
Italiani in gara oggi a Milano Cortina 2026, il programma azzurro di sabato 21 febbraioOgni giorno discipline diverse sotto i riflettori, sfide da vincere e medaglie da assegnare per gli azzurri: ecco chi sono gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it
MILANO CORTINA | Casco speciale di Tomasoni in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi. L'azzurro dello skicross e l'omaggio alla sciatrice morta. "Sarai per sempre il mio sole" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/ - facebook.com facebook
Federico Tomasoni, argento nello Ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ha corso con il casco con una dedica-ricordo speciale. Perché Tomasoni è il fidanzato di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamen x.com