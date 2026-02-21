Milano Cortina 2026 Fontana è quinta nei 1500 metri Galli piazza l’ottava posizione in ski cross

Il giorno 20 febbraio ha portato sfide per gli atleti italiani a Milano e Cortina. Fontana si è classificato quinto nei 1500 metri, mentre Galli ha ottenuto l’ottava posizione nello ski cross. Entrambi hanno affrontato gare intense in una giornata ricca di emozioni. Nonostante le difficoltà, gli sportivi italiani hanno dimostrato determinazione e cuore. La competizione continua, con nuove sfide in programma nelle prossime ore.

MilanoCortina2026 – Una penultima giornata di difficoltà per gli Azzurri, ma dalle tante emozioni, ieri 20 febbraio. Giacomel è uscito di gara in mass start maschile, quando era al comando. L’Azzurro ha accusato un forte dolore al fianco. Sottoposto ad accertamenti, oggi rientrato già in squadra. Lollobrigida pattina i 1500 metri nella velocità, ma senza aspettative di podio. Oggi punta alla medaglia in mass start. Ha debuttato Jole Galli nello ski cross a Livigno, a pochi metri da casa sua. Ha piazzato l’ottava posizione. SHORT TRACK – Italia di tanto cuore in pista all’Ice Skate. Arianna Fontana e Arianna Sighel piazzano la quinta e la sesta posizione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Arianna Fontana non chiude in bellezza: quinta nei 1500 metri. Doppietta coreanaArianna Fontana ha concluso la sua gara dei 1500 metri con un piazzamento fuori dal podio, finendo quinta.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Fontana e Arianna Sighel in finale nei 1500!Il governatore Fontana e l’atleta Arianna Sighel si sono qualificati per la finale dei 1500 metri durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando il successo delle squadre italiane.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.