Milano Cortina 2026 bronzo per Andrea Giovannini nella mass start | Lollobrigida quarta

Andrea Giovannini conquista il bronzo nella mass start e porta a 30 il numero delle medaglie italiane ai Giochi di Milano Cortina 2026. La gara, caratterizzata da una tattica intensa, ha visto Giovannini superare gli avversari negli ultimi giri. La sua prestazione ha stupito gli appassionati e rafforzato la presenza dell’Italia nello sci di fondo. La medaglia si aggiunge alle altre conquiste azzurre e conferma l’ottimo momento della squadra. La competizione continua con molte sfide ancora da affrontare.

Andrea Giovannini bronzo nella mass start: 30ª medaglia per l'Italia. È ancora podio azzurro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Andrea Giovannini conquista la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità, regalando all'Italia la 30ª medaglia della rassegna. Una gara tatticamente complessa, come spiegato dallo stesso atleta ai microfoni di Raisport: "Sapevo che poteva esserci una fuga perché c'erano pochissime squadre da due velocisti e tante coppie da fuga. Essendo da solo ho dovuto correre un po' in difesa". Decisivo l'ultimo giro: "Il 23"1 penso sia stato il giro più veloce mai fatto in volata in Europa.