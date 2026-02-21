Milano caveau bloccato | notte di tensione e indagini per un guasto
A Milano, un guasto ha causato il blocco di un caveau bancario durante la notte. La sicurezza della banca si è attivata subito, chiamando i tecnici per riparare il problema. La chiusura improvvisa ha impedito l’accesso ai documenti e ai valori custoditi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del malfunzionamento. La banca ha già comunicato che sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto.
Notte di Tensione a Milano: Blocco Imprevisto in un Caveau Bancario. Un caveau di una banca nel centro di Milano è rimasto inaccessibile per diverse ore nella notte appena trascorsa, generando un momento di allerta e un’immediata indagine interna. L’evento, fortunatamente concluso senza danni a persone o cose, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture bancarie e sulla necessità di controlli periodici dei sistemi di protezione. L’Anomalia e l’Attivazione delle Procedure di Emergenza. L’allerta è scattata quando i sistemi di sicurezza della banca hanno rilevato un’anomalia nel funzionamento del caveau.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rimane bloccato nel caveau di una banca a Milano, liberato nella notteUn giovane di 24 anni è rimasto intrappolato nel caveau di una banca a Milano per diverse ore, a causa di un guasto tecnico.
Bloccato per ore nel caveau della banca: giallo nella notte all’UniCredit di MilanoUn uomo rimane chiuso per ore nel caveau di una filiale UniCredit a Milano, dopo aver tentato di forzare l’ingresso.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bloccato di notte nel caveau della banca: 24enne liberato dopo ore all’UniCredit di MilanoDopo che è stato fatto uscire, per il giovane è scattato l’arresto per tentato furto aggravato. È successo alla filiale di viale Certosa. Indagini in corso ... ilgiorno.it
Milano, rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella nottePer liberarlo stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e per farlo sono state impiegate diverse ore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la ... tg24.sky.it
È stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per tentato furto aggravato il bengalese di 24 anni che si era introdotto nel caveau di una banca di viale Certosa a Milano senza poi riuscire ad uscirne. I militari sono intervenuti perché il personale di - facebook.com facebook
#Milano Un 24enne è rimasto bloccato, per buona parte della notte, in un caveau di una filiale di Unicredit. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Per liberarlo ci sono volute diverse ore. Per aprire, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano x.com