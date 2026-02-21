Milano caveau bloccato | notte di tensione e indagini per un guasto

A Milano, un guasto ha causato il blocco di un caveau bancario durante la notte. La sicurezza della banca si è attivata subito, chiamando i tecnici per riparare il problema. La chiusura improvvisa ha impedito l’accesso ai documenti e ai valori custoditi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del malfunzionamento. La banca ha già comunicato che sta lavorando per ripristinare il servizio al più presto.

Notte di Tensione a Milano: Blocco Imprevisto in un Caveau Bancario. Un caveau di una banca nel centro di Milano è rimasto inaccessibile per diverse ore nella notte appena trascorsa, generando un momento di allerta e un’immediata indagine interna. L’evento, fortunatamente concluso senza danni a persone o cose, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture bancarie e sulla necessità di controlli periodici dei sistemi di protezione. L’Anomalia e l’Attivazione delle Procedure di Emergenza. L’allerta è scattata quando i sistemi di sicurezza della banca hanno rilevato un’anomalia nel funzionamento del caveau.🔗 Leggi su Ameve.eu

